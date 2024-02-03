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Apple заявила, что функции искусственного интеллекта станут доступны пользователям уже в 2024 году
Соответсвующее заявление сделал генеральный директор Apple Тим Кук.

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Согласно информации от The Verge, компания Apple намерена предоставить пользователям доступ к одним из своих собственных разработок — функциям генеративного искусственного интеллекта. Более того, это произойдет уже в 2024 году.

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Соответсвующее заявление сделал генеральный директор Apple Тим Кук.

"В дальнейшем, мы все также будем вкладывать инвестиции в эти и другие технологии, которые непременно определяют будущее. В том числе и в искусственный интеллект, на который мы тратим огромное количество времени и сил. Мы будем очень рады поделиться подробностями нашей работы в данной области, правда несколько позже, в течение 2024 года", — заявил он.

Кроме того, Кук добавил, что компания обладает существенными возможности в сфере ИИ.

"Наши действия всегда подразумевали полное выполнение работы, только после этого мы станем говорить о ней, по другому нельзя. Мы не намерены отказывается от него и в этот раз. Мы можем предложить несколько невероятно интересных вещей, о которых мы расскажем в течение этого года. Я считаю, что у компании Apple имеются гигантские возможности, связанные с генеративным искусственным интеллектом, не вдаваясь в дополнительные детали и не забегая наперед", — отметил гендиректор.

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К сожалению, какой-то более подробной информации, раскрывающей детали будущего ИИ компании, предоставлено не было.

#apple #искусственный интеллект
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