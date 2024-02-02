Как оказалось, дисплей Galaxy S24 Ultra может выдавать искаженные цвета (на главном экране или в любом открытом приложении), а также быть недостаточно ярким. Это же касается Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus, правда в меньшей мере.

Новая линейка компании Samsung - Galaxy S24, увы не предложила каких-то существенных изменений, по сравнению с прошлогодними моделями. Исключением является обновленная аппаратная начинка, камеры (с минорными отличиями) а также дисплей — он стал заметно ярче (2600 нит против 1750 у S23 Ultra).

реклама

И как часто бывает, устройства компании Samsung (разумеется на старте продаж) имеют некоторые проблемы, связанные с какой-либо технической частью.

Собственно, относительно недавно пользователи Galaxy S24 Ultra столкнулись с проблемой, которая заключается в недостаточной яркости дисплея и не совсем правильным отображением цветов. Кроме того, это коснулось также Galaxy S24 и S24+, но в значительно меньшей мере.

Согласно сообщениям пользователей, при включении в настройках яркого режима на дисплее Galaxy S24 Ultra можно наблюдать искажение цветов (на главном экране или в любом открытом приложении). Что интересно, при просмотре видео данный дефект себя никак не проявляет. Из этого следует, что это не аппаратный дефект, а значит Samsung должна в скором времени выпустить обновление, решающее вышеописанную проблему.

То, что Samsung действительно исправит данный программный недочет (правда неясно когда), доказывает следующий фрагмент онлайн-чата, где сотрудник компании ответил одному из пользователей, который обратился в поддержку с соответствующей проблемой:

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В переводе это звучит так: "Я понимаю, вам хочется знать время и дату будущего обновления программного обеспечения, однако проявите терпение. Будьте уверены в том, что команда разработчиков решит эту проблему как можно скорее. Пожалуйста, оставьте свое устройство подключенным к Wi-Fi, чтобы получить автоматическое обновление программного обеспечения для вашего устройства".