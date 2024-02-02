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В 2024 году Google полностью переработает дизайн Wear OS
Обновленная Wear OS 5 получит множество изменений, которые сделают ее похожей на Android 14.

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В скором времени компания Google осуществит глобальный редизайн своей операционной системы Wear OS, предназначенной для носимых устройств. Судя по всему, новая версия Wear OS 5 станет во многом похожей на Android 14.

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Среди будущих изменений можно выделить появление в Material You динамической цветовой палитры. Она позволит интерфейсу видоизменятся (менять цветовые оттенки) в зависимости от цвета самого циферблата. Также пользователям будет предоставлена функция смены темы, которую при желании можно сменить вручную.

Согласно информации от 9to5google, владельцы Pixel Watch уже имеют возможность опробовать данные нововведения.

Кроме того, Google готовит обновленный дизайн меню приложений. Довольно долго в Wear OS присутствовал лишь простой прокручиваемый список, отображающий значок и название приложения. Теперь же, помимо него, пользователям предоставиться на выбор и просмотр содержимого меню в виде сетки. Насколько это решение окажется удобным, пока неясно. Сетка, вероятно, будет напоминать "соты" в Apple Watch. Также возможен вариант в виде стандартной квадратной сетки в Android.

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Точная дата выхода новой версии Wear OS 5 пока не разглашается. Однако согласно различным источникам, данное обновление выйдет в релиз уже в ближайшем будущем.

#google #wear os #wear os 5
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