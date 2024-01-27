Новую функцию обнаружили в бета-версии приложения Tik Tok для IOS.

В популярном сервисе TikTok появится возможность загрузки 30-минутных видео, что может говорить о неком отходе от привычного формата коротких роликов. Популярность платформы во многом обязана именно им.

реклама

Первым новую опцию заметил Мэтт Наварра — консультант в области социальных сетей. Она доступна в Великобритании в бета-версии приложения для операционной системы iOS. По его словам, некоторые пользователи также заметили данную функции и в бета-версии TikTok для Android.

Изначально TikTok набирал популярность за счет коротких 15-секундных видео. Со временем этот лимит увеличился до 10 минут. В случае внедрения в сервис длительных 30-минутных роликов, можно ожидать усиление его конкуренции с YouTube.

Еще относительно недавно было заметно явное отличие между двумя этими платформами. TikTok в основном используется для коротких, нередко юмористических, видео. YouTube - более универсальная платформа, которая позволяет загружать как длительные так и короткие видео, но продолжительного контента конечно больше. Зачастую авторы размещают свои ролики сразу на обоих сервисах, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию.

Однако в последнее время граница между ними размывается. TikTok регулярно увеличивает лимиты продолжительности роликов, а YouTube выпустил свой ответ в виде Shorts.

Новый лимит предоставит создателям новые возможности. К примеру, станет удобнее делиться рецептами, уроками, образовательным контентом, скетчами или даже целыми эпизодами сериалов.

Годом ранее стриминговый сервис Peacock разместил в TikTok первую серию нового сезона шоу Killing It. Однако из-за ограничений платформы его разбили на пять частей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вскоре благодаря новой функции у многих сетей (подобных Peacock) появится возможность размещения своего контента в полном объеме, что позволит им привлечь дополнительное внимание от зрителей.