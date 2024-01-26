Речь идет о моделях смартфонов Samsung, выпущенных ранее 2023 года.

Главная инновация в новой линейке Galaxy S24 - безусловно Galaxy AI, по крайней мере так заявляет сама компания Samsung. На прошедшем мероприятии Galaxy Unpacked ей уделили немало времени. Разумеется, первыми устройствами, получившими все новомодные фишки, оказались смартфоны линейки Galaxy S24.

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Что касается более старых моделей, то здесь не все так радужно.

Согласно информации, обнародованной интернет-ресурсом 9to5Google, компания Samsung не планирует внедрять поддержку функций Galaxy AI в большей части своих смартфонов.

Как заявляет сам источник, Samsung не намерена распространять пакет Galaxy AI на смартфоны, вышедшие ранее 2023 года. Получается, что даже вполне еще производительным флагманским смартфонам, которым едва исполнилось два года, так и не суждено заполучить новейшие ИИ-функции. Ниже приведен полный список "старых" моделей, которым посчастливилось получить поддержку Galaxy AI:

Galaxy S23 / S23+ / S23 FE / S23 Ultra

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Кроме того, в скором времени компания оснастит линейку Galaxy S24 своими новыми инновационными возможностями нейросетей(в обновлении OneUI 6.1).

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Помимо этого, в недавнем разговоре с зарубежными СМИ, Samsung подтвердила, что владельцам других моделей Galaxy (вышедшим ранее 2024 года) не стоит ждать новых опций нейросетей. "На данный момент мы распространяем Galaxy AI только на устройства последнего поколения", — сказал представитель бренда.