Инсайдер под ником OnLeaks поделился новым видео, на котором можно детально рассмотреть будущий флагман компании Google - Pixel 9 Pro.

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный под ником OnLeaks, поделился детальными рендерами будущего флагмана компании Google — Pixel 9 Pro. При этом выйдет устройство только осенью текущего года.

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В сравнении с прошлогодним Pixel 8 Pro, новое устройство получит некоторые существенные изменения. В первую очередь бросается в глаза отсутствие закруглённых граней. Также смартфон оснастят плоскими дисплеем и рамкой. Что касается дизайна камеры, а точнее блока, то он будет скорее овальный, нежели прямоугольный, модулей камеры, кстати говоря, останется столько же. Кроме того, на фоне толщины смартфона (равной 12 миллиметрам) она будет заметно выступать, примерно на 3 с половиной миллиметра.





Изменения коснутся и дисплея. Google Pixel 9 Pro получит меньшую диагональ дисплея равную 6,5 дюйма (ранее она составляла 6,7 дюйма). Устройство будет обладать следующими габаритами — 162,7 × 76,6 × 8,5 мм.

В достоверности инсайдов Стива Хеммерстоффера сомневаться не приходится. Ранее он опубликовывал правдивые рендеры смартфонов (разумеется, до их анонса), выпущенных различными производителями. Речь идет о следующих устройствах: Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Pixel 5, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL и так далее.

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С видеоматериалом, раскрывающим подробности дизайна будущего флагмана можно ознакомится, перейдя по ссылке здесь.