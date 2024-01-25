Компания Apple попытается осуществить сразу два плана: сохранить строгий контроль над приложениями (загружаемыми из сторонних источников) и соблюсти законодательство ЕС

В скором времени (вероятно на этой неделе) операционная система IOS (начиная с бета-версии 17.4) обзаведется новой долгожданной функцией — возможностью загрузки приложений из сторонних источников.

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На первый взгляд может показаться, что теперь у разработчиков имеется полная свобода действий, мол, загружай в App Store что хочешь. Однако это не совсем так. Разработчики, которые планируют выпускать приложения для iOS, обходя при этом App Store, все равно столкнутся с контролем со стороны Apple. К тому же компания из Купертино сохранит возможность получения прибыли, за их счет, разумеется. Об этом рассказали в The Wall Street Journal.

Согласно обнародованной информации, компания Apple придумала один хитрый способ, который позволит осуществить одновременно два, вроде как, несовместимых плана — соблюсти законодательство ЕС и при этом сохранить строгий контроль над приложениями, загружаемыми из сторонних источников. Конкретные сведения, раскрывающие подробности данной схемы, пока отсутствуют, однако известно, что Apple продолжит взимать комиссию в размере от 27% до 30% за встроенные покупки.

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Сообщается, что Apple разрабатывала этот план на протяжении целого года. Кроме того, в течение последних месяцев компания занималась проведением встреч с официальными лицами Евросоюза для обсуждения новых правил. Они вступили в силу после принятия (7 марта) Закона о цифровых рынках.