Основная причина — уход из компании Microsoft Паноса Паная (Panos Panay), возглавлявшего подразделение по разработке Windows.

В последнее время, вокруг предстоящей Windows 12 ходило (и ходит) множество различных слухов. Согласно одному из них, компания Microsoft планировала в течение 2024 года выпустить стабильную версию операционной системы Windows 12.

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Аргументировалось это тем, что разработчики, вероятно, вновь вернулись к трехлетнему циклу выпуска своих новых операционных систем. Исходя из таких сведений, релиз в текущем году преемницы Windows 11 был бы вполне логичным.

Однако по предоставленной ресурсом Windows Central информации, релиз новой ОС от компании Microsoft не стоит ожидать в 2024 году, в лучшем случае в 2025. Основная причина, из-за которой случится данное обстоятельство — уход из компании Паноса Паная (Panos Panay), возглавлявшего подразделение по разработке Windows. Он также был отчасти ответственен за создание Windows 11 (был руководителем).

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Тем не менее в этом году Microsoft все же порадует пользователей "подарком" в виде глобального обновления Windows 11 24H2, которое принесет с собой множество новых функций, прочно связанных с искусственным интеллектом. Его официальный релиз запланирован на начало осени (ближе к сентябрю), однако первые готовые устройства с Windows 11 24H2 могут появиться уже в июне — на выставке Computex 2024.