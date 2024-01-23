Чаще всего пользователи сталкиваются со следующими ошибками: 0x800f081f, 0x800а0991, а также 0x80188309.

Январское обновление операционной системы Windows 11 (KB5034123), по каким-то неизведанным причинам, отказывается нормально устанавливаться у ряда пользователей. В Microsoft уже знают о случившемся, однако комментарии пока не дают.

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Об этом проинформировал сайт Windows Latest.

Так какие же ошибки подстерегают пользователей? Наиболее распространенными оказались следующие ошибки: 0x800f081f, 0x800а0991, а также 0x80188309. Изредка обновление системы останавливается на 25%, после чего возникает ошибка 0x80248014.

"Сложно сказать, что не позволяет осуществить нормальную установку. Нам приходят множество сообщений от пользователей, которые сообщают о невозможности установки обновления для Windows 11 от января 2024", — делятся сведениями редакторы Windows Latest. При этом, установить обновление им все же удалось, однако не все так просто. Они столкнулись с неправильной работой звука в играх и стриминговых сервисах, таких как Netflix.

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Кроме того, на прошлой неделе пользователи Windows Server 2022 стали жаловаться на обновление KB5034129, которое мешает нормальному функционированию Microsoft Edge, Chrome и Firefox и продуктов Adobe. Проблема заключается в открытии браузерами и программами пустых страниц.