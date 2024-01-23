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Китайские ученые показали первую в мире жидкую оперативную память
В будущем она может стать основой для более совершенных мягких роботов, а также для футуристических систем, под названием мозг-компьютер.

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Оперативная память — важнейшая составляющая большинства электронных устройств. В связи с этим, немудрено, что различные производители занимаются её усовершенствованием. Ученые из Университета Цинхуа в Китае осуществили, вероятно, наиболее любопытный и при этом весьма немаленький шаг в данном направлении. Согласно их заявлениям, они разработали первую в истории жидкометаллическую ОЗУ, получившую название FlexRAM (от английского слова flexibility - гибкость).

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Полученным результатом они поделились сети. Ниже можно рассмотреть изображение, которое выглядит, прямо скажем, необычно. По утверждениям ученых, на нем фигурирует, самая что ни на есть, жидкометаллическая оперативная память. Она состоит из капли жидкого галлия, где хранятся значения двоичной памяти (1 и 0), которые помещены в растягивающийся биополимер под названием Ecoflex.

Один из авторов проекта заявил, что данная наработка в будущем может стать основой более совершенных мягких роботов, а также быть важнейшим компонентом для неких систем, под названием мозг-компьютер. Однако на текущем этапе разработки никакого практического применения данная жидкая память иметь не может, все это дело ближайшего будущего. Пока что, FlexRAM состоит из восьми блоков хранения, которые могут оперировать всего лишь одним байтом данных, а этого, согласитесь, мягко говоря немного недостаточно по современным (да и по старым тоже) меркам. К тому же полученная ОЗУ ограничена мизерным количеством циклов — значение которых не превышает 3500.

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Несмотря на все вышеописанные минусы, китайским ученым удалось осуществить грандиозный прорыв в технологии RAM, который приближает нас к будущему еще на один или сразу на несколько шагов ближе.

#оперативная память #озу #жидкометаллическая оперативная память
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