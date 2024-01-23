За него просят чуть больше $20 или 1790 рублей.

Вычислительная мощность современных смартфонов заметно увеличивается с каждым годом и уже относительно давно позволяет запускать различные графически навороченные проекты, предназначенные для других платформ (в основном для консолей).

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Собственно, о некоторых из них было заявлено на презентации iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которая проходила осенью минувшего 2023 года. Тогда компания Apple сообщила о портировании нескольких популярных ААА-проектов на свои флагманские устройства. Тогда речь шла об играх серии Resident Evil, а конкретно: Resident Evil: Village и Resident Evil 4: Remake.

Но время не стоит на месте и с недавних пор компания уже вовсю готовится к релизу популярной игры Death Stranding, выпущенной японской компанией-разработчиком Kojima Productions.

В App Store уже стартовал предзаказ. В России за режиссерскую версию Death Stranding Director's Cut просят немногим более $20 или 1790 рублей. Кроме iPhone 15 Pro и 15 Pro Max данный проект будет поддерживаться также всеми моделями iPad, которые оснащены процессорами M1 и M2.

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Выход iOS-версии Death Stranding Director's Cut ожидается к 31 января.