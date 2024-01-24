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Искусственный интеллект в Украине развивается быстрее чем в США и Китае - западные эксперты
Об этом заявили в американском издании Fox News.

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Согласно заявлениям американского издания Fox News - развитие искусственного интеллекта в Украине, характеризуется наличием существенно более быстрых темпов роста, даже в сравнении с такими техногигантами как США и Китай. Все эти заявления основаны на комментариях американских экспертов, а также на выводах местных (украинских) корреспондентов.

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Также говорится о программе внешней помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Они внесли значительный вклад в развитие систем цифровой идентификации, а также расширили общие возможности по использованию искусственного интеллекта.

"Украинцы очень энергично и успешно применяют ИИ сегодня, даже успешнее чем сами Соединенные Штаты Америки", — делится своими мыслями Бенджамин Дженсен — старший научный сотрудник в Центре стратегических и международных исследований.

Джеймс Гесс, профессор Школы безопасности и глобальных исследований Американской системы государственных университетов также оставил свой комментарий изданию Fox News, заявив о том, что Украина и в дальнейшем будет получать (или по крайней мере на то есть весьма высокие шансы) помощь в области искусственного интеллекта от мощностей США, поскольку количество данных, необходимых для успешного проведения боевых действий — огромное.

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Кроме того, сообщается о бесплатном предоставлении компанией Clearview (Украине) своих собственных инструментов, причем по собственной инициативе. Об этом пишет другой американский ресурс — информационный портал Time.

#украина #сша #искусственный интеллект #соединенные штаты америки #fox news #time
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