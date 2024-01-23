Компании Xiaomi удалось занять первое место (по продажам смартфонов) по итогам ноября и декабря. Apple, в свою очередь, оказалась лидером по итогам квартала, во многом благодаря запуску линейки iPhone 15, а также успехам в продажах в октябре.

Ближе к концу прошлого года (в декабре 2023 года) Китайская Компания Xiaomi сумела обогнать Apple на родном китайском рынке и, соответственно, занять лидирующую позицию с долей рынка 16,5%. Данной информацией поделился интернет-ресурс IT Home.

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Согласно статистике, за весь декабрь прошедшего года суммарно было активировано 3,48 миллиона смартфонов Xiaomi. На втором месте расположился iPhone с 3,36 миллиона активаций. Что касается третьего, также призового места, то оно досталось смартфонам Honor, которых активировали 3,35 миллиона раз. Доли Apple и Honor на рынке оказались равными и составили по 15,9% каждая.

По недавним, появившимся сведениям, в четвертом квартале 2023 года общее количество активированных смартфонов Apple составило 15 миллионов. Благодаря этому компания из Купертино сумела занять первое место по итогам прошедшего квартала, однако при этом, ее доля упала на 10,6% за год. Говоря об устройствах Xiaomi, то их активировали в чуть большем количестве - 11,8 миллиона штук, что на 38,4% больше, чем за тот же период годом ранее. Напоследок, стоит сказать о результате Huawei, который оказался равным 11,4 миллиона единиц, что на 79,3% превысило прошлогодний результат.

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По итогу, Xiaomi сумела занять первое место по продажам отечественных мобильных устройств с ноября по декабрь, а Apple вышла победителем по итогам квартала, во многом благодаря запуску линейки iPhone 15, а также успехам в октябрьских продажах.