Пока это лишь слух, однако некоторые косвенные признаки (вероятная поддержка линейкой IPhone 16 формата записи видео Apple ProRes) не исключают такую возможность.

В сети появились новые слухи, касательно характеристик будущей линейки IPhone 16. Речь идет о максимальном объеме встроенной памяти, который может увеличиться до внушительных 2 ТБ. Достигаться он будет за счет новой разновидности флеш-памяти.

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Данной информацией поделились в 9to5mac.com.

В одном из блогов говорится о вероятном внедрении в IPhone 16 (или IPhone 16 Pro, IPhone 16 Pro Max - не уточняется) флеш-памяти QLC (Quad-Level Cell), обладающей повышенной плотностью, вследствие чего она выходит более экономичной в сравнении с обычной флеш-памятью TLC (Triple-Level Cell). Такая технологичная инновация позволила бы встроить в iPhone 16 Pro модуль памяти на 2 ТБ без необходимости изменения габаритов или веса устройства.

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Нужно сказать, что пока это лишь слухи, а значит полностью достоверными данные сведения считать не стоит. К тому же, источник, откуда поступила информация, не может похвалиться какой-то высокой точностью. Однако и отрицать такую возможность также будет неправильно, ввиду возможной поддержки, смартфонами линейки IPhone 16, формата записи видео Apple ProRes (вместе с LOG). Данный формат отличается высочайшим качеством съемки, пригодным для профессиональной деятельности. Учитывая значительно больший размер видеофайлов ProRes, заявленный объем памяти в 2 ТБ кажется вполне себе уместным в данном случае.