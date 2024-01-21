Предзаказ доступен только на территории США. На другие рынки Apple Vision Pro будет поставляться начиная со 2 февраля

В США начались официальные предварительные продажи гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. Новинка доступна для приобретения во всех розничных магазинах Apple, а также через сайт компании.

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На выбор предоставляются следующие варианты: базовый – на 256 ГБ встроенной памяти (его стоимость - 3500 долларов), более дорогостоящий — на 512 ГБ встроенной памяти (он несколько дороже - 3700 долларов), а также самый "жирный" вариант — на 1 ТБ, за который просят 3900 долларов.

Данное устройство имеет большое количество различных аксессуаров (за дополнительные деньги, разумеется). С учетом их покупки, а это специальные линзы, гарантийный сервис Apple Care+, походная сумка и зарядка Belkin, полная комплектация Apple Vision Pro (на 1 ТБ) обойдется покупателю в весьма немалые 4800 долларов.

Apple Vision Pro работает под управлением собственной операционной системы VisionOS. Навигация по ней осуществляется путем различных движений глазами, жестами рук, а также при помощи голосового помощника Siri.

По заявлению самой компании Apple, данная гарнитура будет поддерживать более миллиона приложений для iOS, iPadOS и, соответственно, для VisionOS. По началу, поддержка таких приложений, как Netflix, YouTube и Spotify не предусмотрена, однако будут доступны сервисы Disney+, Amazon Prime Video и Paramount+.

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На других рынках Apple Vision Pro должна появится уже 2 февраля.