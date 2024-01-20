Microsoft Education пополнился новыми инструментами искусственного интеллекта, предназначенные для их использования в учебных заведениях, в том числе расширенный Copilot для Microsoft 365.

В Microsoft Education появились новые инструменты искусственного интеллекта, предназначенные для их использования в учебных заведениях, в том числе расширенный Copilot для Microsoft 365. Кроме него, также стали доступны Loop (приложение для совместной работы) и инструмент для чтения на основе искусственного интеллекта Reading Coach. Данное программное обеспечение должно помочь ученикам в получении новых знаний.

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С начала нового года, Copilot стал доступен заметно большему количеству людей, включая учеников и учителей, использующих бесплатные службы Microsoft. Такие учреждения, как Университет Гонконга и Университет Манчестера, уже приступили к его полноценному использованию. Компания Microsoft также упростила доступ к Copilot для различных школ.

Loop, приложение на основе искусственного интеллекта, станет частью Microsoft 365 в марте 2024 года. Оно позволит участникам учебного процесса, то есть ученикам и учителям, по-новому взглянуть на совместную работу над проектами.

Reading Coach - это инструмент, который использует генеративный искусственный интеллект для обеспечения динамического создания текста разной сложности. Он подстраивается под уровень знаний каждого отдельного человека, и сообщает ему, насколько хорошо он читает.

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Кроме всего вышеперечисленного, изменения коснутся и приложений Microsoft Teams for Education и Microsoft Reflect. Учителям, использующим данные приложения, также станут доступны новые функции ИИ. Все это, в комплексе, сделает учебный процесс более эффективным, так как сэкономит учительское время и позволит найти особые методы преподавания, который подходят каждому конкретному ученику.