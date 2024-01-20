Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
Bloomberg: Компания OpenAI планирует создание сети заводов, производящих чипы
В данный момент идут переговоры между генеральным директором OpenAI и потенциальными инвесторами

реклама

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил о своих планах по строительству сети заводов, производящих полупроводниковую продукцию. Этому предшествовала его деятельность, связанная с привлечением миллиардов долларов от мировых инвесторов. Данной информацией поделился Bloomberg, ссылаясь на надежные источники.

реклама

Альтман вел переговоры с несколькими крупными потенциальными инвесторами для сбора существенных средств, которые потребуются для осуществления дальнейших его планов. Среди компаний, принимавших участие в переговорах, были замечены G42 Group (базирующаяся в Абу-Даби), чья специализация — технологии искусственного интеллекта, а также японская холдинговая телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp.

Согласно сведениям источников, будущий проект будет прочно связан с сотрудничеством. Ведущие производители микросхем должны предложить свою помощь в создании сети заводов, которая будет иметь глобальные масштабы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В данный момент переговоры между гендиректором OpenAI и инвесторами находятся на ранней стадии. Те партнеры, которые в итоге будут привлечены, пока еще толком не известны.

#openai #softbank group #g42 group
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Впервые университет в США начал сотрудничать с OpenAI для улучшения процесса обучения
Сэм Альтман планирует привлечь инвесторов для запуска производства собственных чипов для ИИ
Сэм Альтман из OpenAI хочет наладить производство чипов, но для этого нужны миллиарды долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
30
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
5
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
9
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
15
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
2
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
2
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
14
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2
Белая версия мощного вентилятора Arctic P12 Max получила другой подшипник
4
Reuters: Германия потратит на разработку системы ПВО малой дальности 1,3 миллиарда евро
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER уже доступна в Европе по цене ниже рекомендованной
1
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
+
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
7

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
3
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
70
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
2
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
26
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
2
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
20
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
7

Сейчас обсуждают

Максим Каммерер
17:48
Спустя много лет с Windows 10 вам было достаточно процессора мощностью 1 ГГц и всего 1 Гб оперативной памяти. Автор, мощность процессора измеряется не в ГГц, а в килограммах на квадратный метр. Иногда...
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
jsth
17:47
Первичная цель использования военная.
Ученые создали роботов-насекомых для опыления цветов
si-cat
17:43
"Orzel bialy" - хромой и линялый 🤣 На Cу-22. видимо, посадят укрокамикадзе - ибо их смысел только подняться и отстрелить прицепленное. Полсотня F-16, канэшно, может создать проблемы - коли пшеки не ...
О современном состоянии Военно-воздушных сил Польши
VL86f
17:42
Тогда пните как начнется.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Сергей Медков
17:38
Это не мешает мне его выпороть, прилюдно.... Меня уже смотрит более 10 человек) Но начало порки в 18-00 Мск
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Александр Казаков
17:27
Как эту страшную конструкцию можно назвать автомобилем🤣🤣🤣
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
Китя.
17:12
Флаг дырявых видел.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
beltar
17:12
Ну т. е. ты настолько туп, что не понимаешь, почему другие люди не играют в ту хрень в которую играешь ты, а предпочитают соревновательные игры. Ты же в танках красным раком будешь, это весьма сложная...
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
Шуша Мутаборов
17:04
Был на свадьбе Шешенбека и Zero, это реально событие международного уровня. Платье невесты сверкало стразами от Сваровски и Ублюдски, жених был хорошо эрегерован и готов выйти замуж. А когда вынесли о...
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
Максим Ильичев
17:02
да ради такой порки, лично я готов и на Твиче побыть часок другой ))
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем