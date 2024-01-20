В данный момент идут переговоры между генеральным директором OpenAI и потенциальными инвесторами

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил о своих планах по строительству сети заводов, производящих полупроводниковую продукцию. Этому предшествовала его деятельность, связанная с привлечением миллиардов долларов от мировых инвесторов. Данной информацией поделился Bloomberg, ссылаясь на надежные источники.

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Альтман вел переговоры с несколькими крупными потенциальными инвесторами для сбора существенных средств, которые потребуются для осуществления дальнейших его планов. Среди компаний, принимавших участие в переговорах, были замечены G42 Group (базирующаяся в Абу-Даби), чья специализация — технологии искусственного интеллекта, а также японская холдинговая телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp.

Согласно сведениям источников, будущий проект будет прочно связан с сотрудничеством. Ведущие производители микросхем должны предложить свою помощь в создании сети заводов, которая будет иметь глобальные масштабы.

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В данный момент переговоры между гендиректором OpenAI и инвесторами находятся на ранней стадии. Те партнеры, которые в итоге будут привлечены, пока еще толком не известны.