Строительство инфраструктуры будет осуществляться с помощью роботов и специализированных строительных блоков

Команда ARMADAS (Automated Reconfigurable Mission Adaptive Digital Assembly Systems) из NASA разработала специальную технологию, которая способна создавать различные объекты инфраструктуры больших размеров. Строительство будет осуществляться прямо в космосе при помощи роботов и специализированных строительных блоков. Данная технология найдет свое применение в продолжительных лунных и марсианских миссиях, а также в проектах, относящихся к заметно более удаленным небесным телам.

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В ходе лабораторного тестирования революционной разработки (в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии) исследователям из NASA удалось достичь позитивного результата в строительстве (из сотни блоков) сооружения, похожего на небольшой сарай. При этом всю работу выполняли роботы в количестве трех штук, которые обладают полноценной автономностью.

Чем же интересна данная технология? В первую очередь, возможностью к самостоятельному изменению своей конфигурации, что существенно расширит область ее применения. Кроме того, благодаря использованию дискретных строительных блоков, по своей сути сравнимых с пикселями в цифровых изображениях, появляется возможность создания самых разных структур. Эти блоки, названные вокселями, изготавливаются из прочных и легких композитных материалов и имеют форму кубооктаэдра.

В процессе работы автономные роботы перемещаются по внешней стороне структуры, передавая друг другу воксели, после чего закрепляют их на конструкции. Ученые отметили, что благодаря использованию простых алгоритмов, а также невысоким требованиям к мощности вычислительных устройств, система "умеет" собственноручно решать возникшие в ходе работы ошибки, причем делать это без контроля со стороны.

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Получается, данная технология окажется крайне полезной в отрасли, имеющей непосредственное отношение к строительству космических аппаратов и инфраструктуры, заметно расширяя возможности и продолжительность космических миссий.