Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
В социальной сети X (ранее - Twitter) появятся телефонные звонки
Такая возможность будет доступна пользователям Android-устройств.

реклама

В социальной сети X, раннее известной как Twitter, появится новая функция, которая позволит владельцам устройств под управлением операционной системы Android, совершать аудио- и видеозвонки.

реклама

Данной новостью поделился один из инженеров X. Он заявил, что ждать соответствующего нововведения следует ровно до следующего обновления приложения.

Нужно сказать, что первое упоминание о внедрении такой возможности было сделано еще в прошлом году (в августе 2023 года) генеральным директором Линдой Яккарино.

Что интересно, возможность принимать звонки будет доступна всем пользователям без исключения. Что касается возможности непосредственного совершения звонков, то она достанется только подписчикам премиальных тарифов.

Активация или деактивация звонков будет осуществляться с помощью настроек. Для этого потребуется выбрать Настройки — Приватность и безопасность — Личные сообщения — Аудио- и видеозвонки.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, при желании можно ограничить круг людей, способных до вас дозвонится. Это могут быть: ваши контакты; люди, на которых вы подписаны; верифицированные пользователи (доступен выбор сразу несколько вариантов).

#android #twitter #социальная сеть x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Android в Европе получит экраны выбора поисковой системы и браузера
В Anroid-версии Google Chrome появится новая функция приватности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
5
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
10
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
2
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
3
Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
1
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
17
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
+
Reuters: Германия потратит на разработку системы ПВО малой дальности 1,3 миллиарда евро
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER уже доступна в Европе по цене ниже рекомендованной
1
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
7
В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает как человеческий мозг
1
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
4

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
4
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
78
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
2
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
26
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
15
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
44
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
9

Сейчас обсуждают

DIP48
23:59
Сериал "Украина" прикольный. Всё время разные герои, движуха, скачки в кастрюляъ, поиск дна. Каждый раз смотришь и думаешь, что всё, большего идиотизма устроить невозможно. Но украинцы умеют удивлять
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Михаил Мусихин
23:54
Если бы автор знал как работать в Linux то смог бы получить вот такие результаты https://4pda.to/2023/12/04/421479/linux_snova_okazalas_bystree_windows_11_v_sovremennykh_igrakh/?utm_source=ngagr-9 Ну...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
DIP48
23:54
Да, смешно читать, как Чимба каждый мегабайт считает, когда большинство на безлимитных тарифах сидят))). Даже в деревнях никто уже особо не парится. Или в Чимбе всё таки течет библейская кровь и поэто...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
DIP48
23:43
Основные цели СВО были официально озвучены. Это демилитаризация и денацификация Украины. Лишить Украину возможности гадить России. Ликвидировать её промышленный и военный потенциал. Ослаблена в тех же...
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
Медведь Бурый
23:37
В целом были. Причем были вполне реальные т. е. оригинальных, со своими особенностями. Не поверишь, но они на самом деле есть, и убивали, это значит,что есть игроки для которых есть диаблоиды лучше са...
Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
Зю
23:33
Опять над РБ армада беспилотников летает, а Лукашенко и носом не повёл - всё пытается за 2020 год выслужиться перед Западом и сказать, что никогда не признавал Крым и "не замечал" украинские беспилотн...
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
Никита Никитенко
23:31
Вау. Потрачу зимой на прогрев на целый литр больше, чтобы потом ездить так же, как и летом. Какой кошмар.
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
DIP48
23:30
Ну так. Битва идет не за территорию, не за хутора. Никто не собирается брать что то там к праздникам и юбилейным датам. Даже Киев не нужен. Россия действует удивительно практично. Зачем, например, бра...
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
Никита Никитенко
23:28
Соболезную...
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
DIP48
23:24
Тот случай, когда сначала сладко мриешь о гиляkаx и ножаx для русских, потом идешь трошки мockалей резать. Но вдруг что то идет не так.))) Караул, кляты моckали ! ФОшЫсты !))) За ЩО ?!)))
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем