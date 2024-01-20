Такая возможность будет доступна пользователям Android-устройств.

В социальной сети X, раннее известной как Twitter, появится новая функция, которая позволит владельцам устройств под управлением операционной системы Android, совершать аудио- и видеозвонки.

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Данной новостью поделился один из инженеров X. Он заявил, что ждать соответствующего нововведения следует ровно до следующего обновления приложения.

Нужно сказать, что первое упоминание о внедрении такой возможности было сделано еще в прошлом году (в августе 2023 года) генеральным директором Линдой Яккарино.

Что интересно, возможность принимать звонки будет доступна всем пользователям без исключения. Что касается возможности непосредственного совершения звонков, то она достанется только подписчикам премиальных тарифов.

Активация или деактивация звонков будет осуществляться с помощью настроек. Для этого потребуется выбрать Настройки — Приватность и безопасность — Личные сообщения — Аудио- и видеозвонки.

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Кроме того, при желании можно ограничить круг людей, способных до вас дозвонится. Это могут быть: ваши контакты; люди, на которых вы подписаны; верифицированные пользователи (доступен выбор сразу несколько вариантов).