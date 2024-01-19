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Смартфоны линейки Galaxy S23, Fold 5, Flip 5, а также планшеты TAB S9 получат поддержку Galaxy AI
Данную информацию подтвердила сама компания Samsung.

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В среду, 17 января, на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked, компания Samsung представила свою новую линейку флагманских устройств - Galaxy S24. Особое внимание было уделено технологии искусственного интеллекта Galaxy AI, которая предлагает многие довольно интересные функции.

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Были опасения, что поддержку Galaxy AI получат только самые новые смартфоны Samsung. Однако совсем недавно стало известно, что всеми (или почти всеми) новомодными фишками смогут пользоваться и владельцы устройств прошлого поколения (после соответствующего обновления). Произойдет это в течении первых двух кварталов 2024 года, когда Samsung выпустит One UI 6.1 на перечисленные ниже устройства.

Речь идет о следующих смартфонах: Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5. Также в стороне не останутся и планшеты (судя по всему — линейка Galaxy TAB S9). 

Сомневаться в правдивости данной информации не стоит, так как сама компания Samsung подтвердила об этих намерениях, о чем поделилось издание Android Authority.

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Что касается более старых устройств, к примеру, линейки Galaxy S22 или же Galaxy S21 (они ведь тоже получат One UI 6.1), то на текущий момент нет никаких сведений, которые могли бы это подтвердить.

#samsung #galaxy s23 #galaxy s23 ultra #galaxy z flip 5 #galaxy s23 plus #galaxy z fold 5 #galaxy ai #galaxy tab s9
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