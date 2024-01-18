Все из-за того, что стандартные системы шифрования не являются для них преградой.

По информации, предоставленной компанией Bloomberg, внедрение квантовых компьютеров в различные сферы деятельности, повлечет за собой нежелательные последствия, касающиеся кибербезопасности.

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Ана Паула Ассис — руководительница IBM в Европе, заявила о проблеме, которая возникнет в случае внедрения квантовых компьютеров на различные предприятия. Они нарушат стабильность в сфере кибербезопасности, так как все существующие сегодня системы шифрования, попросту окажутся бессильны против их вычислительных возможностей. По оценкам экспертов, такое может произойти уже к 2030 году.

В связи с этим, правительства многих крупных стран начинают активно готовится к такому повороту событий. Для этого принимаются разные законопроекты, имеющие непосредственное отношение к криптографии и защите от вероятного негативного влияния со стороны квантовых компьютеров.

Пока что, существующие сегодня предприятия все еще не готовы к использованию квантовых машин. Им потребуется немало времени для полноценного перехода на постквантовые протоколы.

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Одна из сверхдержав — Китай, уже вовсю развивает область квантовых вычислений, вкладывая существенные финансы в эту отрасль. Ожидается, что квантовые компьютеры, в отличие от искусственного интеллекта, лучше поддаются регулировке, поскольку они зависят от инфраструктуры. Кроме того, исходя из все большего применения квантовых вычислений, можно с уверенностью сказать, что они развиваются куда быстрее, чем ожидалось.