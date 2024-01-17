Данная модель имеет длину 188 миллиметров и занимает два слота расширения.

Компания Asus представила, вероятно, самое маленькое (или одно из таких) исполнение видеокарты из недавно вышедшей четырехтысячной линейки Nvidia - GeForce RTX 4060.

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Asus RTX 4060 LP BRK выполнена в низкопрофильном варианте и обладает достаточно скромными размерами. К примеру, ее длина равняется небольшим 188 миллиметрам, а что касается толщины, то она, в целом, достаточно стандартная — видеокарта занимает два слота расширения.

Беря во внимание столь небольшие размеры, появляется пара вопросов — что у нее с температурами и уровнем шума? Если посмотреть на ее систему охлаждения, состоящую из трех вентиляторов, то становится ясно, что ожидать высоких температур на самом чипе (память под вопросом) вряд ли стоит. Уровень шума без тестов предсказать нельзя, и вполне может быть (ввиду компактности видеокарты) он окажется несколько больше чем у моделей, оснащенных более массивным охлаждением.

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Для корректной работы видеоадаптера, к нему необходимо подключить один шестиконтактный разъем дополнительного питания. Подключение видеокарты к монитору осуществляется с помощью одного из следующих видеовыходов: через HDMI 2.1a (на карте присутствует два таких разъема) или через DisplayPort 1.4a (их также двое).