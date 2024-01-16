Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
Не имеющие премиум-подписки пользователи Telegram лишатся некоторых функций
Обновление для Telegram принесет с собой расширенный функционал, но только для пользователей с премиум-подпиской.

реклама

Разработчики популярного мессенджера Telegram намерены в скором времени выпустить новые функции, специально для владельцев подписки Premium. Данной информацией поделился TG Info.

реклама

Согласно источнику, соответствующие изменения были найдены в исходном коде Telegram для iOS. Как оказалось, их объединяет один факт, они коснутся только тех пользователей, кто приобрел платную подписку Premium. Данное обстоятельство еще больше отдалит их от тех, кто пользуется мессенджером бесплатно.

Ожидаемое основное изменение в Telegram - невозможность отправки (простыми пользователями) личных сообщений тем, у кого имеется Premium. В настройках конфиденциальности мессенджера появится новая строка "Кто может мне написать". Внутри нее на выбор будут предоставлены два варианта "Все" и "Контакты и Premium". Данная опция будет доступна только владельцам подписки. Что касается остальных пользователей, им сперва придется попасть в список контактов тех, у кого она есть.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Среди других нововведений — возможность скрывать момент времени, когда пользователь (с премиум-подпиской) прочитал чье-то сообщение. Также премиум-пользователи получат возможность узнавать время, когда собеседник был в сети, даже при условии скрытия этого параметра. Простым юзерам весь этот функционал будет недоступен.

#telegram #telegram premium
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

После фейковой новости о смерти талисмана Кабусо Dogecoin вырос на 9%
Telegram вводит «красочные звонки» и еще ряд нововведений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
33
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
5
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
4
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
5
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
2
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
Китайский юань и индийские рупии спасли рынок электроники РФ и позволили избежать дефицита
+
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
1
Киев использует аэродром Молдавии для получения военных грузов
+
Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы
+
ОАК запатентовала искажающую окраску для истребителя Су-75, скрывающую его принадлежность
+
Минцифры Украины предложил украинцам собирать FPV-дроны дома и поставлять их ВСУ
+
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
+

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
26
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
65
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
90
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
23
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
9
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
8
О современном состоянии подводного флота ВМС Германии
+

Сейчас обсуждают

Денис Крылов
13:09
Да это все равно что играть на ПК в игры которые запускаются через эмулятор какой нибудь консоли. Пока Линукс не сделают в пользовании таким же простым и удобным как виндовс, никогда он популярности н...
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Степан Цюман
13:06
Когда же так подробно опишут русскй смартфон или компьютер, а то все о бомбах и бомбах.
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
FelsheR-BAN100plussz
13:02
Звездатая карта неслышная быстрая и холодная. У меня палит дуал ос 3060 = ненарадуюсь.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Андрей Чигинёв
12:55
Это с каких это пор у Ryzen 7 5700Х и 5500 разная архитектура? Автор, учи матчасть!!! Да, 5600 и 5700х имеют одинаковый кристалл, а 5500 имеет Кристал от 5600g с отключенной графикой. Самый большой не...
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Антон Смолдовский
12:53
Я купил 3060 за 30к и очень доволен
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Степан Цюман
12:53
Да он старый как динозавр хоть как его назовите, он не станет Боингом.
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
Alex Z
12:51
красиво рвешься ботяра. чего от мира то отказались когда предлагали?
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Alex Z
12:50
и чего же тебе хохлу для жизни не хватает)))
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
Dushm@n
12:50
Генерал-майор, наверное, знает, что ПЗРК достает по высоте всего километра на 3, а самолеты реактивные летают несколько выше?) Разве что затихариться у самого аэродрома.
Свое мнение по ситуации c Ил-22 и А-50 изложил заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов
Alex Z
12:49
а еще говорят что урина где то побеждает РФ)))
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем