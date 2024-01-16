Обновление для Telegram принесет с собой расширенный функционал, но только для пользователей с премиум-подпиской.

Разработчики популярного мессенджера Telegram намерены в скором времени выпустить новые функции, специально для владельцев подписки Premium. Данной информацией поделился TG Info.

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Согласно источнику, соответствующие изменения были найдены в исходном коде Telegram для iOS. Как оказалось, их объединяет один факт, они коснутся только тех пользователей, кто приобрел платную подписку Premium. Данное обстоятельство еще больше отдалит их от тех, кто пользуется мессенджером бесплатно.

Ожидаемое основное изменение в Telegram - невозможность отправки (простыми пользователями) личных сообщений тем, у кого имеется Premium. В настройках конфиденциальности мессенджера появится новая строка "Кто может мне написать". Внутри нее на выбор будут предоставлены два варианта "Все" и "Контакты и Premium". Данная опция будет доступна только владельцам подписки. Что касается остальных пользователей, им сперва придется попасть в список контактов тех, у кого она есть.

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Среди других нововведений — возможность скрывать момент времени, когда пользователь (с премиум-подпиской) прочитал чье-то сообщение. Также премиум-пользователи получат возможность узнавать время, когда собеседник был в сети, даже при условии скрытия этого параметра. Простым юзерам весь этот функционал будет недоступен.