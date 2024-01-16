Кто выступил в роли поставщика, предоставляющим полупроводниковую продукцию военным предприятиям, в данный момент неизвестно.

Несмотря на все запреты со стороны США, китайским военным предприятиям, а также университетам и государственным исследовательским центрам искусственного интеллекта, все же удалось найти лазейки (в этом случае поставщиков), которые позволили приобретать партии чипов производства компании Nvidia. Об этом сообщил интернет-ресурс Reuters.

реклама

В США данное обстоятельство приняли, мягко говоря, неохотно. Все из-за чрезвычайной важности этих чипов для области искусственного интеллекта и производства военных компьютеров.

В тендерных документах, которые находятся в свободном доступе, можно обнаружить множество китайских организаций, приобретающие продукты Nvidia. Кто выступил в роли поставщика, предоставляющим полупроводниковую продукцию военным предприятиям, государственным исследовательским центрам и т.д., в данный момент неизвестно. При этом, особый спрос идет на чипы A100, а также более производительные H100. И это на фоне ужесточенных запретов, когда, казалось бы, даже "правильные" продукты (чипы A800 и H800), специально разработанные для китайского рынка, попадают под категорию запрещенных.

В числе покупателей Nvidia (обнаруженных в тендерных документах) числятся многие университеты и организации, имеющие соответствующие экспортные ограничения со стороны США. Среди них можно выделить Харбинский технологический институт и Китайский университет электронной науки и техники.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Графические процессоры производства Nvidia являются несомненными лидерами по части работы с искусственным интеллектом. Они с высокой эффективностью оперируют внушительными объемами данных, необходимых для машинного обучения. Путем введения вышеназванных санкций, США пытается помешать Китаю в развитии технологий (в области искусственного интеллекта) и сложных компьютеров, которые будут применяться в его вооруженных силах.