На это указывает ее упоминание в Android-браузере Microsoft Edge Canary (версий 122.0.2336.0 и 122.0.2342.0)

Помощник на основе искусственного интеллекта Microsoft Copilot AI в скором времени получит платную подписку Copilot Pro. В данный момент компания Microsoft активно занимается ее разработкой. На это указывают результаты анализа последней бета-версии браузера Edge для операционной системы Android.

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Аналитики Android Authority обнаружили упоминания о будущем сервисе Copilot Pro и подписку на него в Android-браузере Microsoft Edge Canary. Речь идет о следующих версиях: 122.0.2336.0 и 122.0.2342.0. Ожидается, что заплатив некую сумму, пользователи получат определенные преимущества, а точнее:

Доступ к новейшим ИИ-моделям;

Приоритетные быстрые ответы;

Более точная генерация изображений.

Сейчас Copilot ограничен лимитами в 30 ответов за сеанс чата и 300 диалогов в день. Можно предположить, что в платной версии они будут либо сняты, либо расширены, однако это лишь предположения, так как в коде Edge не удалось найти какой-либо информации, касающейся этого момента.

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Сама Microsoft пока еще не сделала официального анонса Copilot Pro, а значит вероятность ее выпуска не стопроцентная. Однако вышеупомянутый факт все же дает неплохую надежду на то, что подписку рано или поздно выпустят.