Он будет применяться в военном деле.

В Китае хотят создать специальный "военный" искусственный интеллект, который будет предсказывать поведение людей, что в свою очередь позволит прогнозировать вероятное появление угроз военного характера. Над его реализацией трудятся ученые из Исследовательской лаборатории Сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии (НОАК). По слухам, в технологическом плане, будущий ИИ будет весьма похож на популярный в настоящее время ChatGPT. Данную информацию обнародовали в гонконгской газете SCMP.

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В ходе тестирования ИИ сумел обработать гигантские объемы информации, предоставленные военными. Он преобразовывал ее в описательную речь или изображения, после чего перенаправлял полученный контент коммерческим ИИ-моделям. Впоследствии, с помощью нейросетей Ernie и Spark, осуществлялось подтверждение того, что данные были успешно получены. Затем "военный" ИИ занялся генерированием различных подсказок, которые необходимы для углубленного обмена информацией в рамках боевого моделирования. Что интересно, данный процесс проходил без участия ученых, то есть автоматически.

Исследователи заявили об успешной попытке обучения ИИ предсказывать человеческие действия. Для этого команда смоделировала военное вторжение США в Ливию, прошедшее в 2011 году. Данный ИИ предоставил нейросети Ernie информацию о вооружении и дислокации обеих армий. В ходе, скажем так, переговоров двух вышеназванных технологий, Ernie успешно предсказал следующий шаг американских военных. На первый взгляд звучит круто, однако на деле оказалось, что Ernie периодически дает недостаточно точные прогнозы, давая лишь общее представление о стратегии нападения. Предоставленных фактов зачастую не хватает для полноценного понимания ситуации, а это крайне важное составляющее для любого военного командира.

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Кроме того, команда экспериментировала с мультимодальными методами связи. "Военный" ИИ создал подробную карту, которую можно детально анализировать с помощью алгоритма Spark.