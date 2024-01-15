Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
Samsung Galaxy S21, S22 и S23 получили новый патч безопасности
Данное обновление устраняет 75 различных уязвимостей.

реклама

Samsung выпустила новый январский патч безопасности для смартфонов серии Galaxy S21, S22 и S23. Пользователям данных смартфонов нужно загрузить обновление весом 400 МБ, которое исправляет многочисленные уязвимости в системе.

реклама

Всего исправлению подлежат 75 уязвимостей. Одна из них, особенно критическая, касается "Службы уведомлений" на устройствах под управлением Android 11-14. Ее наличие позволяло злоумышленникам получать доступ к личным данным пользователей.

Еще одно важное исправление устраняет уязвимость "высокого" уровня во время соединения через Bluetooth, что сделает невозможным перехват злоумышленниками конфиденциальной информации, так как они попросту не смогут соединить свои устройства с телефоном пользователя без его согласия.

Те пользователи, которые еще не получили обновление, должны вручную проверить его наличие. Для этого необходимо зайти в Настройки, а затем в Обновление программного обеспечения на своем устройстве.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также стоит упомянуть об одном важном событии. На предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung  представит смартфоны серии Galaxy S24. Ожидается, что они предложат покупателям новые интересные функции. Galaxy Unpacked пройдет 17 января, ее начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

#samsung #galaxy s23 #galaxy s22 #galaxy s21
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung показала смартфон, который может складываться в обе стороны
Новая утечка Samsung раскрывает мощное дизайнерское решение Galaxy S24 Ultra
ПО Samsung Galaxy S24 будет обновляться до 2031 года и получит опцию AI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
9
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
36
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
9
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
13
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
4
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
+
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
1
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
5
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Использование нейросетей во время программирования признали крайне вредным для новичков
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
115
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
14
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
7
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
+
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
3
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
112
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
3
Обзор игры Hitman The Complete First Season - как Хитман стал сериалом
1
Как Америка вытесняет Китай из интернета
1

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
09:39
Так она и не запускается у многих, я с этой проблемой 10 лет боролся. В гугле полно инфы. Перешел на АМД и красота, всё работает идеально, ни одного глюка
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
M U
09:38
а где ещё брать всю эту химию тебе на косметику, вонючка тупоголовая?
К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
tunderklep
09:37
Как можно сравнивать 7-8 уровень Су-122 с 4-м уровнем Штуга? Какая нафиг боевая эффективность при разнице прочности в 2 раза!
Сравнение боевой эффективности: Советская СУ-122 против немецкой StuG III
dimchoos
09:35
О том и речь. Что видяха важней.
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Бот_Пригожина_03081
09:34
Странно, могу играть в игры на максимальных настройках на i5 10400 и ВК GTX1080Ti, но процессор-то у меня - неигровой!
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Windmark
09:25
Чё уже тцк долбить начали ?
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
ManLee
09:24
В общем, тер.актами на системах отопления обкатывают эвакуацию !!!! Вот почему всё везде взрывается ? Как вам такая версия ???
В пригороде Екатеринбурга провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП
Mostack
09:23
вообще без проблем! https://www.youtube.com/watch?v=veLWFxM6FUk
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
ManLee
09:20
Пусть признают что путин умер 26-го октября 2023-го, и тогда точно ни чего не мешает.... Только не для того войну начинали, чтобы так быстро её прекращать
Ермак: Киеву приходится объяснять всем, почему переговоры с Россией невозможны
Андрей Краснослободцев
09:17
Ждем от вас больше полезных инструкций, например по настройке авто, что-то типа открываете капот, настраиваете как вам удобно по скорости и мощности, закрываете капот.
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем