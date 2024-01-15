Данное обновление устраняет 75 различных уязвимостей.

Samsung выпустила новый январский патч безопасности для смартфонов серии Galaxy S21, S22 и S23. Пользователям данных смартфонов нужно загрузить обновление весом 400 МБ, которое исправляет многочисленные уязвимости в системе.

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Всего исправлению подлежат 75 уязвимостей. Одна из них, особенно критическая, касается "Службы уведомлений" на устройствах под управлением Android 11-14. Ее наличие позволяло злоумышленникам получать доступ к личным данным пользователей.

Еще одно важное исправление устраняет уязвимость "высокого" уровня во время соединения через Bluetooth, что сделает невозможным перехват злоумышленниками конфиденциальной информации, так как они попросту не смогут соединить свои устройства с телефоном пользователя без его согласия.

Те пользователи, которые еще не получили обновление, должны вручную проверить его наличие. Для этого необходимо зайти в Настройки, а затем в Обновление программного обеспечения на своем устройстве.

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Также стоит упомянуть об одном важном событии. На предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представит смартфоны серии Galaxy S24. Ожидается, что они предложат покупателям новые интересные функции. Galaxy Unpacked пройдет 17 января, ее начало запланировано на 21:00 по московскому времени.