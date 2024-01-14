Чтобы оценить все его преимущества, понадобится самое новое и современное оборудование.

Microsoft работает над добавлением поддержки новейшего стандарта USB в свою операционную систему. В операционной системе Windows 11 сборки 23615, релиз которой состоялся в начале этой недели, появилась поддержка USB4 Gen 4. Данный стандарт интересен в первую очередь тем, что он способен работать на существенной скорости до 80 Гбит/с, при использовании соответствующего оборудования, разумеется.

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В примечаниях к релизу сборки 23615 компания сообщила об улучшенных возможностях USB4 2.0, заявив о том, что он сделает возможным, использование наиболее высокопроизводительных дисплеев и устройств хранения данных. При этом USB4 2.0 сохраняет совместимость с аксессуарами, работающими с предыдущими поколениями USB, с Thunderbolt и Type-C.

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Для того чтобы сполна ощутить все преимущества нового USB4 2.0, сперва придется приобрести самое новое и современное оборудование. По словам Microsoft, поддержкой нового стандарта сначала обзаведутся некоторые устройства, которые оснащены недавно представленными мобильными процессорами Intel 14-го поколения. Среди таких, новый ноутбук Razer Blade 18 - он будет в числе первых устройств, которые обладают поддержкой USB4 2.0.