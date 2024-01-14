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Тайваньская компания AGI выпустила наиболее вместительную карту памяти формата MicroSD, которая может похвастаться рекордным объемом в 2 ТБ. Таким образом, компания закрепила среди лидеров в сфере хранения данных.
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Карта Supreme Pro TF138 оценивается в 229 долларов, что довольно-таки немного. Уже сейчас ее можно приобрести по указанной цене. Она обладает достаточно высокой скоростью чтения/записи, равной 170 и 160 Мб/с соответственно. Что бы достичь такие показатели необходимо совместить ее с кардридером CR138. Также у карты имеется специальная функция, которая может самостоятельно устранять ошибки, высокоскоростной протокол UHS-1 U3, высокая ударопрочность и полноценная пыле- и влагозащита.
Другие крупные компании, производители карт памяти, такие как Kioxia и Micron, не остались далеко позади и тоже запустили свои 2-терабайтные модели.
Создание столь объемных карт памяти можно считать большим шагом вперед в сфере носителей информации. Они будут крайне полезны для любителей 4K и 8K-видео, так как подобные видеофайлы требуют наличия существенных объемов свободного места.
AGI, благодаря этому достижению, устанавливает новые стандарты в мире хранения и уже готовится к выпуску других инновационных продуктов.