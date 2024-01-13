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SpaceX впервые удалось передать сообщения между смартфонами, используя спутники Starlink
Для этого компания разработала большие усовершенствованные фазовые решетки размером 2.7×2.3 метра, в которых применяются значительно более чувствительные радиоприемники, а также передатчики повышенной мощности.

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Два обычных смартфона, подключенных друг к другу с помощью системы спутниковой сотовой связи SpaceX Starlink Direct to Cell, впервые сумели обменяться текстовыми сообщениями, о чем заявила сама SpaceX. Это произошло чуть менее чем через неделю после запуска шести спутников Starlink, которые первоначально должны выполнять функцию орбитальных вышек сотовой связи.

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Какую-либо детальную информацию, будь-то скорость передачи данных или величина задержки, специалисты из компании предпочли не разглашать.

Для осуществления задуманного, компании понадобилось решить некоторые, очень важные вопросы технического характера: большинство актуальных смартфонов оснащены "антеннами с низким коэффициентом усиления", которые могут эффективно подключаться только к наземным, а не орбитальным базовым станциям. Для обеспечения связи, в SpaceX разработали большие усовершенствованные фазовые решетки размером 2.7×2.3 метра, в которых применяются значительно более чувствительные радиоприемники, а также передатчики повышенной мощности. Все это нужно для поддержки связи со смартфонами, несмотря на существенное расстояние до них.

Подключение между спутниками и телефонами, осуществляется с помощью технологии LTE. Также ввиду того, что в отличие от наземных вышек связи, которые являются стационарными объектами, спутники вращаются вокруг Земли на значительной скорости, превышающей 27 000 км/ч. Поэтому момент времени, когда спутники остаются в зоне досягаемости, совсем невелик и ограничивается всего парой минут.

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Данная разработка, не что иное, как значительный шаг вперед в амбициозном плане SpaceX по расширению мобильного покрытия на территории США, а также ее территориальных водах (интернет появится в любых, даже самым удаленных уголках страны). Вполне вероятно, что в будущем этот план будет распространяться и на остальной мир, а не только США.

#spacex #starlink #spacex starlink
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