Вероятнее всего он произойдет в феврале.

На прошедшей во вторник телеконференции NASA, руководство компании SpaceX сообщило о третьем пробном запуске корабля Starship на околоземную орбиту, который, по всей видимости, с некоторой вероятностью может произойти уже в феврале. Также в SpaceX заявили от том, что теперь дозаправка топлива осуществляться не будет. Основная цель — удостовериться в возможностях корабля, точнее в его возможности успешно набирать необходимую высоту и выходить на низкую околоземную орбиту.

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Стоит сказать, что в прошлом году компания SpaceX уже несколько раз пыталась запустить инновационную ракету Starship с одноименным кораблем. Запуски осуществлялись в апреле и ноябре. К сожалению, они не увенчались успехом. В настоящее время компания занимается выполнением требований регулятора (им выступает Федеральное управление гражданской авиации) по устранению всех недочетов, так или иначе, присутствовавших во время прошлого запуска. При этом наиболее вероятным месяцем запуска является февраль. Именно в этом месяце ожидается выдача разрешения на запуск. Сама же компания SpaceX будет отталкиваться именно от этого решения, и в случае его выдачи, начнет подготовку к запуску ракеты уже в этом месяце.