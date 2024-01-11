Это на 251 патент (примерно на 11%) больше, чем в 2022 году.

На протяжении всего 2023 года компании Apple удалось получить разрешение на 2536 патентов. Об этом сообщили в IFI Claims.

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Благодаря такому результату компания из Купертино сумела занять седьмое место в рейтинге 50 крупнейших патентообладателей. Лидерство одержала южнокорейская компания Samsung, которой в прошлом году удалось зарегистрировать более 6100 патентов.

Все это говорит об возможных успехах Apple в области технологий (в будущем), по крайней мере хотелось бы на это надеяться. Что интересно, согласно аналитике от IFI Claims Patent Services за весь 2023 год Бюро патентов и торговых марок США выдало Apple на 251 патент (на 11%) больше, чем в 2022 году. Так же как и в первом случае, в этом плане Apple также не стала лидером, здесь пальму первенства одержала компания Qualcomm. В прошлом году американский производитель чипов получил на 46,82% больше патентов, чем в 2022 году (3854 против 2625 документов).

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Если посмотреть на список рейтинга (картинка выше), становиться ясно, что по количеству зарегистрированных патентов Apple опередили Samsung Electronics, Qualcomm, TSMC, IBM, Canon и Samsung Display. Однако если взять во внимание только американские технологические компании, а это Google, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia и др., то выясниться, что звание рекордсмена по наибольшему количеству патентов, зарегистрированных в 2023 году, принадлежит именно компании Apple.