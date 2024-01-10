Компания Singular Computing обвинила Google в нарушении патентных прав на технологии для поддержки искусственного интеллекта.

Компания Google получила обвинения по причине нарушения патентных прав на технологии для поддержки искусственного интеллекта. Свое недовольство выразила другая американская компания Singular Computing, которая настаивает на выплачивании ей 1,67 миллиарда долларов компенсации. Данная информация стала известна благодаря интернет-ресурсу Reuters.

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Компания Джозефа Бейтса утверждает, что Google якобы скопировал его технологию и использовал ее для поддержки функций искусственного интеллекта в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах корпорации.

В не столь еще далеком 2016 году техногигант представил свои новые процессоры, предназначенные для работы ИИ, который способен распознавать речь, генерировать контент, рекомендовать интересующую каждого отдельного пользователя рекламу и т. п. Singular Computing заявила, что некоторые версии процессоров, представленные в течение двух последующих лет, нарушают патентные права.

В Google настроены решительно против. Как говорят с самой компании, "наши ЦП совершенно не похожи на описанные в тех патентах процессоры".

Изначально виновник сего действа, то есть Singular Computing, требовала выплатить ей куда большую сумму в размере 7 миллиардов долларов. Однако на судебном заседании представитель компании решил существенно уменьшить размер желаемой компенсации от Google до вышеуказанных 1,67 миллиарда долларов.

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В данный момент американский суд находится на стороне Google и считает недействительным дело о признании патентов Singular Computing. По крайней мере так утверждают в самой компании Google.