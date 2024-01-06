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Breadly
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
Все из-за того, что её ближайший конкурент в лице компании Apple, столкнулся с конкуренцией на рынке Китая и общим макроэкономическим давлением, влияющим на потребительские расходы.

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Корпорация Microsoft в скором времени может вновь стать наиболее дорогостоящей компании США, обогнав компанию из Купертино - Apple. На сегодняшний день рыночная стоимость Microsoft оценивается в 2,73 триллиона долларов, что примерно на 100 миллиардов меньше капитализации Apple, которая оценивается в 2,83 триллиона долларов.

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Нужно сказать, что в последний раз Apple была дешевле Microsoft 16 ноября 2021 года. Однако за это время, Microsoft еще не приближался к Apple так близко. В 2023 году наблюдалось 57-процентное увеличение стоимости акций Microsoft, в то же время активы Apple подорожали чуть ниже — на 47 процентов. Кроме того, в начале 2024 года, акции Microsoft потеряли в стоимости несколько меньше.

Рост стоимости акций Microsoft происходит на фоне глобального увеличения корпоративных расходов, что способствует развитию бизнеса облачных вычислений Azure. Кроме того, наблюдается существенный рост популярности технологий на основе искусственного интеллекта, которые американский техногигант активно внедрял в свои продукты.

Технологии искусственного интеллекта помогли Microsoft обойти другого, не менее значимого, конкурента в данном сегменте - Google.

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Что касается Apple, то на протяжении нескольких последних кварталов, бизнес компании стал расти заметно медленнее. Кроме того, Apple столкнулась с усилением конкуренции на рынке Китая и общим макроэкономическим давлением, влияющим на потребительские расходы. В связи с этим, годовая выручка компании уменьшалась на протяжении четырех кварталов.  По прогнозам аналитиков, в текущем календарном году, компанию Apple ждет существенно большая конкуренция на рынке смартфонов.

#apple #microsoft #google
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