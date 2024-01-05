По заявлению Белого дома, данное финансирование позволит уменьшить зависимость США от глобальных цепей поставок, которая была особенно остро заметна во время пандемии.

Президент США Джо Байден подписал новый Закон о микрочипах и науке, который позволит компании Microchip Technology получить дополнительные инвестиции в размере 162 миллионов долларов. Вся сумма пойдет на поддержку производства компьютерных чипов.

реклама

В первую очередь инвестиции направят в производственные мощности штатов Орегон и Колорадо. В Белом доме заявили, что данное финансирование позволит уменьшить зависимость США от глобальных цепей поставок, которая была особенно остро заметна во время пандемии. Таким образом в стране надеются создать надежную, устойчивую цепь поставок полупроводников, а также восстановить мировое лидерство по производству полупроводников, что обеспечит американским потребителям, предприятиям и военным надежный доступ к чипам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данный закон тесно связан с программой Джо Байдена "Инвестиции в Америку". Она предусматривает увеличение производства микрочипов втрое и создание более 700 рабочих мест. При этом, большая часть денег пойдет на создание микрочипов, которые используются военнослужащими, а также находят свое применение в автомобилях, бытовой технике и медицинских устройствах.