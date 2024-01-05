Новое соглашение о сотрудничестве между Украиной и Румынией, в первую очередь, направленно на запуск технологии 5G в Украине и создание 5G-коридоров между двумя этими странами.

Украина и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, которое направленно на развитие электронных коммуникаций и взаимопомощи в сфере цифровизации и кибербезопасности. Подписали данный договор главы профильных министерств (Украину представлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров).

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Одна из основных целей договоренности — развертывание в Украине актуальных сетей пятого поколения, а также развитие 5G-коридоров между границами Украины и Румынии.

Об этом стало известно благодаря информации, обнародованной в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. Отмечается, что с помощью нового соглашения у обеих стран появится возможность обмениваться, полученными в ходе общей деятельности, знаниями. Помимо этого, планируется внедрение совместных проектов Украины и Румынии, направленных на усовершенствование телекоммуникационной инфраструктуры, цифровизации и компьютерной безопасности.

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В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о важных пунктах, которые обязательно должны быть выполнены. Если говорить более конкретно, то речь идет вот о чем: восстановление и модернизация цифровой инфраструктуры, разрушенной по причине боевых действий на территории Украины; создание более устойчивых и защищенных информационно-коммуникационных технологий; укрепление кибербезопасности национальных и цифровой инфраструктуры; развитие облачной инфраструктуры для государственных электронных сервисов; запуск технологии 5G в Украине и создание 5G-коридоров между этими двумя странами.