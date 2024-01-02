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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
Так называемые протозвезды ранее удавалось обнаруживать только в Млечном Пути

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Мощнейшая орбитальная инфракрасная обсерватория — космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) впервые сумел запечатлеть процесс рождения звезд в другой галактике. Так называемые протозвезды (звезды на начальной стадии эволюции) были обнаружены в одном из спиральных рукавов галактики Треугольника (M33) - ближайшей к Млечному Пути после галактики Андромеды.

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Об этом событии объявила группа астрономов во главе с Джошуа Пелтоненом (Joshua Peltonen) из Университета Альберты. Исследование проводилось с использованием бортового научного инструмента телескопа «Джеймса Уэбба» - MIRI, который работает в среднем диапазоне инфракрасного излучения. Кроме того, ученые также использовали информацию, полученную телескопами «Хаббл», ALMA и VLA.

В ходе исследования удалось открыть 793 кандидата в протозвезды. Они представляют собой небольшие точечные инфракрасные источники неподалеку от огромных молекулярных облаков. Наиболее крупные облака содержат наибольшее количество протозвезд, излучающих мощный поток излучения. Данный процесс совпадает с таковым и в Млечном Пути, что в очередной раз доказывает принадлежность данных объектов к маркерам зон звездообразования.

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Значительно более эффективное (в 30 раз) звездообразование в южном спиральном рукаве M33 объясняется наличием большого объема межзвездного газа громадной массы, а также неким пока еще неизвестным явлением. Имеются предположения, что данный эффект будет оставаться на протяжении нескольких эволюционных циклов облаков.

#джеймс уэбб #телескоп джеймса уэбба #jwst
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