Китайский институт аэрокосмических исследований (CAS) объявил о том, что древние океаны когда-то существовали в средних и низких широтах Марса.

Оснащённый подповерхностным проникающим радаром для исследования подземных структур и потенциальных залежей водяного льда, марсоход «Чжужун» обнаружил несколько слоев осадочных структур на глубине от 10 до 35 метров в северном полушарии Марса. Эти геологические особенности очень напоминают прибрежные отложения на Земле, подтверждая теорию о существовании древних океанов на Марсе.

Гипотетическая иллюстрация Марса 3,6 миллиарда лет назад. (Изображение: Китайский институт аэрокосмических исследований)

Фанг Гуанъю, один из исследователей, заявил что результаты исследований доказывают что теплый и влажный климат Марса с условиями, подходящими для жидкой воды, длился гораздо дольше, чем считалось ранее. До этого предполагали, что вода существовала только в короткие периоды таяния.

Самое важное, что открытие расширяет доказательства существования жидкой воды за пределами отдаленных полярных регионов Марса до более пригодных для жизни средних и низких широт.

Изучение отложений может помочь людям понять, как планета превратилась из теплого влажного мира в холодный, засушливый. По словам Фанга, исследования помогут в будущем изменить климатические условия Марса в более тёплые и устойчивые для жизни человека.

Если в регионе средних и низких широт когда-то существовал океан, изменения климата могли бы захватить большое количество воды в виде подповерхностного льда, который обладает большим потенциалом для будущих водных ресурсов марсианской базы, что значительно снизит стоимость строительства и обслуживания колонизаторов.

В исследованиях принимали участия ученые из Китая и США, CAS, университет Гуанчжоу, университет Тунцзи, университет штата Пенсильвания и Калифорнийского университета в Беркли при поддержке Китайского национального космического управления и команды, стоящей за первой китайской миссией по исследованию Марса «Тяньвэнь-1».