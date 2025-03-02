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Использование дронов повышает автоматизицию сельского хозяйства в Китае
Низкогорная экономика Китая способствует развитию «умного» сельского хозяйства и сельских районов

С рассветом флотилия дронов оживает, и под руководством опытных пилотов они скользят над простором, опрыскивая посевы точно отмеренными дозами пестицидов.На снимке с беспилотника, сделанном 19 марта 2024 года, видно, как дроны распыляют пестициды на посевы на умной ферме в деревне Шуанлоу города Бочжоу провинции Аньхой на востоке Китая. (Синьхуа/Ду Юй)

Всего за три дня будет обработано примерно 5 300 гектара пшеничных полей. Такой уровень эффективности невообразим в традиционном сельском хозяйстве.

Демонстрируя модернизацию сельского хозяйства, эта ежегодная операция в поселке Чжаоцяо города Бочжоу провинции Аньхой подчеркивает растущую роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельскохозяйственном секторе Китая.

Чтобы обеспечить оптимальную борьбу с вредителями, почти 40 опытных пилотов дронов управляют беспилотными летательными аппаратами весом от 50 до 70 кг, маневрируя над обширными пшеничными полями, чтобы эффективно и точно применять пестициды.

«Традиционное ручное распыление пестицидов могло покрыть только до 1-го гектара в день. Теперь один сельскохозяйственный дрон может обрабатывать около 61 гектар в день, обеспечивая равномерное покрытие без разрывов или перекрытий», — сказал Цзяо Жуй, 33-летний руководитель группы дронов.

Только в Бочжоу эксплуатируется почти 3 000 сельскохозяйственных дронов, а в общей сложности 251 000 беспилотных летательных аппаратов по всей стране использовались для сельскохозяйственных услуг в 2024 году.

Эти дроны в совокупности покрыли 173 млн гектар сельскохозяйственных угодий, что почти на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Помимо борьбы с вредителями, они также используются для внесения удобрений, посева, опыления и мониторинга полей, что повышает производительность сельского хозяйства.

В «Центральном документе № 1» на 2025 год изложены приоритеты для дальнейшего углубления сельских реформ и твердые шаги по продвижению всестороннего возрождения сельских районов. В нем подчеркивается важность развития новых качественных производительных сил в сельском хозяйстве с учетом местных условий.

Хань Вэньсю, исполнительный заместитель директора Канцелярии Центрального комитета по финансово-экономическим вопросам, подчеркнул на недавней пресс-конференции, что умные технологии, включая беспилотные летательные аппараты, механизированное сельское хозяйство, на основе искусственного интеллекта и приложения для низкогорной экономики, обладают огромным потенциалом для развития сельских районов.

По данным Управления гражданской авиации Китая, ожидается, что к 2025 году объем рынка низкогорной экономики страны достигнет 1,5 трлн юаней (около 209,09 млрд долларов США), а к 2035 году может вырасти до 3,5 трлн юаней.

Этот сектор быстро интегрируется в различные сферы сельского хозяйства, от защиты сельского хозяйства до предотвращения лесных пожаров, инспекции водных ресурсов, сельской логистики и туризма.

В горной деревне Хунци уезда Юэси провинции Аньхой небольшой белый дрон ежедневно взлетает со своей автоматизированной док-станции, готовый выполнять свои задачи.

Оснащенный камерами высокой четкости и инфракрасными камерами, а также громкоговорителем, дрон патрулирует лесной массив площадью 15 квадратных километров в течение 40 минут, прежде чем вернуться для подзарядки. Позже он летает, чтобы проверить одиноких пожилых жителей, что позволяет местному персоналу общаться с ними удаленно. В сезон паводков задачи дрона расширяются и включают в себя осмотр рек.

С момента запуска пилотной программы в августе 2024 года дроны в деревне Хунци преодолели в общей сложности 1 422,95 километра и обнаружили более 30 угроз безопасности, все из которых были оперативно устранены.

«Раньше для лесного патрулирования требовалось два работника на мотоциклах на целый день, а посещение пожилых жителей в горах занимало около 90 минут туда и обратно. С помощью беспилотных летательных аппаратов мы значительно повышаем эффективность и качество предоставляемых услуг», — сказал Ши Юнши, первый секретарь деревни Хунци.

Практические испытания, проведенные в провинции Аньхой, олицетворяют собой более широкую национальную тенденцию. К 2027 году провинция Чжэцзян на востоке Китая планирует использовать более 10 000 сельскохозяйственных дронов, охватывающих более 4 млн гектар сельскохозяйственных угодий. Сельские инспекции с помощью беспилотных летательных аппаратов также должны охватить более 30 процентов деревень.

Низкогорная логистика расширяется в городах и сельских районах провинции Гуандун, уделяя особое внимание транспортировке ценных морепродуктов, морским перевозкам, быстрым доставкам медикаментов и транспортировке сельскохозяйственной продукции из горных районов.

«Помимо сельского хозяйства, низкогорная экономика становится новым двигателем для возрождения сельских районов и модернизации промышленности», — сказал Чжан Цзянь, профессор Университета гражданской авиации Китая.

#китай #беспилотник #дрон #сельское хозяйство
Источник: english.news.cn
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