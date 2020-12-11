Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет, друзья!

реклама

Уверен, Вы в первую очередь пришли на этот сайт за полезной информацией, сравнениями и выводами. Попробую поделиться с Вами своими наработками.

P.s. статья первая, не пинайте :)

P.P.s. как и Вы, люблю честность, потому будут реальные фото и подтверждения

P.P.Ps. итоговые результаты будут позже, та как только сегодня оплатил и теперь я - "ждун"

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Ну да ладно. В сторону лирику.

Расскажу немного предыстории и свои мысли за последнюю пару недель. так же с оглядкой на то, что все тут любят пруфы, они прилагаются. В данном тексте я честен на все 10%.

В общем, в далеком 2015 году (я не знаю, откуда такая тенденция!), друзья подарили мне крутой телевизор с Амазон. LG, 4K, 60hz. Мечта! И вот для того, чтобы получить максимум от этого подарка, я решил собрать себе мощный комп...

На тот момент, собрать что-то мощнее моей фантазии, было невозможно. К тому же в нашем регионе цены были - адовые, а доступность - аховая. Да и в 2020 изменения не большие. Райзенов нет, цены заметно выше чем в Столице. Разве что с Видеокартой мне очень повезло....

реклама

В общем, вместо неплохого праворульного авто (актуально для нашего региона), собрал я себе "адового монстра". (На дворе конец 2015, не забываем :) ).

Сборка и курс доллара на тот момент. То есть в "вечнозеленом" получаем 2.790$ на тот момент:

реклама

Ну и, естественно, какое-то время ушло на доставку, сборку, знакомство с техникой, разгон... В итоге к середине следующего года захотелось "помериться". Был куплен и впервые запущен 3D Mark:

Для тех времен цифры были - просто "огонь". Но, к сожалению (для меня) и, к счастью (для всех остальных) - техпроцессы не стоят на месте, да и конкуренция нам, потребителям - наруку. В целом, текущего ПК вполне хватало для Full-HD на максималках для игр возрастом пару лет, а при небольшом снижении качества картинки - и свежие можно было погонять.

реклама

Full-HD потому, что в 2018 году, по случаю, 4к телек LG размером 42" был продан, вместо него был куплен full-hd проектор Epson TW5650 + экран к нему размером (в переводе на обычный ТВ) 120"

И все бы было хорошо, но на день рождения 2020 я получил подарок - Самунг Odyssey G7 (240hz и разрешение 2560*1440), и вот тут то появились "лаги", "фризы" и прочие недостатки устаревшей системы с привычными мне настройками...

Тут, сразу скажу, мне очень повезло. Нет, не так... ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО с DNS !!! (точные даты не помню, но, кажется, где-то 5-6 сентября я оставил предзаказ и забыл про него). Но DNS про меня не забыл и, 20.10, вуаля! Я получаю свою 3080 по рекомендованной цене:

Естественно, руки чесались. И в ход пошел 3D Mark. Который сразу дал понять, что пора менять все, кроме видеокарты. Собственно, вот актуальные результаты:





Но, ввиду кучи дел и других статей расхода, до обновления компа не доходили руки. Но, после письма, с текстом о том, что до выхода предзаказанного в начале года Cyberpunk осталась всего пара недель, я серьезно взялся за это направление.

Хотелось сохранить максимум из имеющегося и, естественно, снизить затраты до минимума. А вот получить от сборки хотелось максимум :)

В итоге, благодаря этому сайту, и ещё одному, который я так же читаю (начинается на цифру 3), я собрал все в том же Регарде оптимальный, как я считаю, конфиг:

Вот мои доводы в пользу данного комплекта:

1. Свежие райзены любят тепло, поэтому обычный вентилятор мне показался шумным. К тому же у меня уже пять лет водянка и я ей доволен.

------- Удалено -------

2. Долго думал, взять более медленные, но 32гб, или (почти) самые быстрые 4400 ("почти"- потому что уже есть 4600hz), но таких комплектов 16гбх2 нет, а брать два комплекта 8гбх2 пока что дороговато. Доверился статьям о том, что в 2020году достаточно 16Gb RAM... Ну да посмотрим. Сильно надеюсь на то, что частота все же сделает дело

------- Удалено -------

2. Наткнулся на комментарий в соседнем блоге (Георгий, спасибо!):

Погуглил, нашел статью с тестами суть которой в следующем: "Берите DDR-4 3600 CL16 и будет Вам счастье".

Написал в регард письмо с просьбой заменить память, если ещё есть возможность вот на эту (Все же 32Gb, но, блин CL17, ничего другого не нашел):

Заказ ещё не отправлен, так что все должно получиться...

3. Про процессор вычитал отличную статью, которая на 100% сошлась с моими мыслями - 5950х не стоит доплаты в 50% за тот прирост производительности к 5900x, что он дает.

4.Изначально хотел Samsung 980Pro m.2, но почитав тесты - я понял, что он сделан просто для эффекта "WoW!" а реализует потенциал на 100% только в серверных задачах, что не подходит домашним/игровым ПК, так что сделал выбор в пользу проверенного 970 Evo Plus.

5. Мать сначала хотел на чипсете X570, но ввиду того, что огромная видеокарта перекроет систему охлаждения, высокой цены, энергопотребления и того, что пока сложно найти адекватный по цене SSD m.2 подходящий к X570 - решил взять что-то чуть проще и не такое "горячее".

В общем, пока новая начинка едет из Москвы, мой пк выглядит вот так (пыльно, я в курсе, но все равно уже скоро перебирать, так что я его почищу :))):

Итог такой:

69.999 видеокарта + 102.750 + 1.680 (замена памяти) все остальное - 45.000 за продажу старого комплекта комплектующих получилось 129.429 рублей, что в пересчете на доллар составляет 1.766 $

И, я уверен, данного комплекта хватит так же на ближайшие 5 лет, но память, кажется, придется все таки докупать. :)

P.s. Заранее спасибо всем, кто прочитал и откликнулся. Люблю аргументированные беседы.

P.P.s. по приходу новой начинки, сделаю статью о сборке (с фото)и, естественно, тестами в разных режимах.





До новых встреч!