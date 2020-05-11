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Как мы отмечали ранее, крупные производители мобильных гаджетов переживают далеко не лучшие времена на фоне коронавирусной пандемии во всем мире. Apple испытывает серьезные финансовые проблемы на протяжении всего 2020-го года: за последний отсчетный месяц продажи смартфонов бренда сократились на рекордные 77%.

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В предыдущем квартале показатели выручки, операционной и чистой прибыли упали на 36%, 50% и 49% соответственно. Виной всему стали задержки в производстве, образовавшиеся во время карантинных мер в Китае. А затем и закрытие точек реализации, в том числе и продуктов Apple, по всему миру. Совокупность этих факторов серьезно повлияла на статистику доходов компании – она значительно уступает показателям за первый квартал текущего года.

Согласно данным KeyBanc, выручка компании со смартфонов была снижена на $2 миллиарда в годовом исчислении и на $27 миллиардов за аналогичный период в прошлом году.

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Кроме этого, компания поделилась и другими, более воодушевляющими показателями. Например, в течении нескольких месяцев у Apple значительно возросло количество онлайн-покупок. Компания буквально стала свидетелем впечатляющего мирового роста покупок населения в интернете. По официальным данным, продажи Apple за период «всемирного карантина» через интернет стали рекордными за всю историю.

Представители KeyBanc также немного высказались по поводу недавно представленного iPhone SE 2020, самого доступного актуального в настоящее время смартфона от Apple. По их данным, продажи устройства сегодня не являются выдающимися и, вероятно, даже не оправдывают прогнозы компании. Однако списывать популярность гаджета со счетов пока не стоит – аналогичная ситуация была и в случае с первым iPhone SE на старте продаж, заверили аналитики.