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Компания Google впервые представила «доступные» смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL в рамках ежегодного мероприятия I/O в 2019 году. К сожалению, из-за вспышки коронавирусной инфекции Google I/O 2020 пришлось отметить, а значит и отложить анонс обновленной линейки более доступных устройств Pixel. Однако по последним данным, новый Pixel 4a может быть представлен и доступен для покупки уже 22 мая.

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В настоящее время до сих пор неясно, планирует ли Google проводить онлайн-мероприятие, посвящённое ожидаемым новинкам. Тем не менее, у Vodafone Germany есть основания полагать – устройство увидит свет уже совсем скоро. Согласно их данных, ждать выхода увеличенной версии Pixel 4a XL явно не стоит, так как даже самые крупные риелторы в США касательно данный модели не обладают какой-либо информацией.

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Ранее в Сети была замечена якобы фотография рекламного баннера в одном из штатов, где изображен и дизайн новинки, и ее начальная стоимость: $399 (29 270 рублей). Хотя ее подлинность так и не была подтверждена.

По слухам, Google Pixel 4a будет обладать 5,81 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 (FullHD+) и отверстием в левом верхнем углу под фронтальную камеру. В качестве чипа выступит SoC Qualcomm Snapdragon 730 – система без поддержки сетей пятого поколения. Ожидается, что устройство получит быструю зарядку мощностью 18 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней панели и 3,5 мм аудио разъем.