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Несмотря на весьма впечатляющую основную камеру с 10х оптическим зумом, топовым флагманским железом и дисплеем на 120 герц, Galaxy S20 Ultra получился, как оказалось, достаточно спорным устройством. Речь идет о многочисленных отзывах по поводу чрезмерного нагрева смартфона даже в режиме ожидания и проблем с автофокусом основной камеры. По словам Samsung, последнее нельзя исправить при помощи обновлений ПО.

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Ранее мы рассказывали о проблемах владельцев Galaxy S20 Ultra со своими смартфонами. Спустя время, представители южнокорейской компании дали комментарии по этому поводу. По их данным, полностью исправить ошибку, связанную с нестабильной работой автофокуса основной камеры, не получится исправить на программном уровне.

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«Прежде всего, мы сожалеем о проблемах с использованием. Модель Galaxy S20 Ultra оснащена сенсором с очень высоким разрешением, что увеличивает физический размер датчика. Это приводит к небольшой глубине резкости и большему фокусному расстоянию – на 10 см или даже более, по сравнению с предыдущими моделями Samsung. Поэтому при съемке близкого объекта фон может быть размыт или находиться вне фокуса. Фокусное расстояние определяется спецификациями объектива, что затрудняет его коррекцию с помощью программного обеспечения. Мы приносим извинения за то, что не смогли полностью настроить фокусное расстояние заранее. Спасибо.» –

Иными словами, если вы испытываете проблемы с основной камерой своего Galaxy S20 Ultra, ничего поделать с этим, увы, нельзя. Компания признала этот недочет конструктивным, и избежать его заранее на этапе создания устройства было невозможно.