Владельцы Samsung Galaxy S20 Ultra жалуются на проблемы с камерой и перегревом
Флагманские смартфоны Samsung на базе фирменных чипов Exynos зачастую славятся менее стабильной работой, в сравнение с теми же устройствами на чипах Qualcomm. Похоже, данный факт отмечается и в случае с новыми устройствами компании – пользователи уже начали жаловаться на различные проблемы с флагманским и самым дорогостоящим Galaxy S20 Ultra.
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Еще больше негодований к бренду пользователи предъявляют за продажи флагманской серии на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 865 в Южной Корее, тогда как ранее на этом рынке были доступны версии исключительно на фирменных Exynos. По мнению пользователей, Samsung прекрасно понимает преимущества чипов Qualcomm и поставляет на «свой» рынок лучшие решения.
Владелец Galaxy S20 Ultra отмечает ужасное качество фокусировки основной камеры
рекламаПользователь с ником @Pegasaie в Twitter отмечает серьезные проблемы с фокусировкой основной камеры в своем Galaxy. Примечательно, что такими ошибками обладает самое совершенное устройство компании стоимостью $1400. Позже выяснилось, что аналогичные проблемы испытывают многие владельцы устройств именно с процессорами Exynos 990.
рекламаКроме того, многие пользователи стали отмечать проблемы с производительностью смартфона, связанные с его перегревами даже в самых примитивных задачах. Разумеется, не лучшим образом сказывается это и на автономности. Совокупность отзывов все больше подтверждает мнение о том, что флагманы Samsung на Snapdragon намного стабильнее аналогов с Exynos.
С каждым годом у фанатов бренда остается все меньше доверия к фирменным чипам Samsung. По последним данным, компания готовит Exynos 1000-й серии – посмотрим, как на это отреагируют массы.
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