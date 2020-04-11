Флагманские смартфоны Samsung на базе фирменных чипов Exynos зачастую славятся менее стабильной работой, в сравнение с теми же устройствами на чипах Qualcomm. Похоже, данный факт отмечается и в случае с новыми устройствами компании – пользователи уже начали жаловаться на различные проблемы с флагманским и самым дорогостоящим Galaxy S20 Ultra.

Еще больше негодований к бренду пользователи предъявляют за продажи флагманской серии на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 865 в Южной Корее, тогда как ранее на этом рынке были доступны версии исключительно на фирменных Exynos. По мнению пользователей, Samsung прекрасно понимает преимущества чипов Qualcomm и поставляет на «свой» рынок лучшие решения.

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Кроме того, многие пользователи стали отмечать проблемы с производительностью смартфона, связанные с его перегревами даже в самых примитивных задачах. Разумеется, не лучшим образом сказывается это и на автономности. Совокупность отзывов все больше подтверждает мнение о том, что флагманы Samsung на Snapdragon намного стабильнее аналогов с Exynos.

С каждым годом у фанатов бренда остается все меньше доверия к фирменным чипам Samsung. По последним данным, компания готовит Exynos 1000-й серии – посмотрим, как на это отреагируют массы.