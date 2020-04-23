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Небольшое обновление фирменной оболочки EMUI 10.1 от Huawei было представлено официально вместе с флагманской серией смартфонов Huawei P40. В настоящее время прошивка находится на стадии закрытого бета-тестирования, однако в Сети уже появился подтвержденный список устройств компании, которые получат обновления самими первыми.

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Список, подтвержденный компанией, включает в себя 22 устройства брендов Huawei и Honor, только в последнем случае, по традиции, оболочка будет называться Magic UI 3.1 и будет наделена некоторыми незначительными изменениями.

Смартфоны, которые получат EMUI 10.1 в первой волне:

Huawei P30 и P30 Pro

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, а также аналогичные версии с 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X 4G и 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Nova 6, 5G, SE

Huawei Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 5 Pro и Nova 5Z

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Большинство из этих устройств уже получили патчи обновлений и тестируются сотрудниками компании. Ожидается, что уже в ближайшее время на все выше перечисленные смартфоны выйдут доступные зарегистрированным тестерам бета-сборки, а зачем и стабильные версии для всех пользователей. Разумеется, обновления устанавливаются по OTA.

Напомним, EMUI 10.1 привносит новый фирменный голосовой ассистент Hey Celia, множество новых приложений, являющиеся аналогами сервисов Google, обновленная «Галерея» с поддержкой кроссплатформенности, обновленный режим Always-on Display и многое другое. Работает оболочка на базе Android 10.