Xiaomi продали более миллиона смартфонов Mi 10, несмотря на глобальную пандемию
Прошло всего два месяца с момента официального выхода флагманского смартфона от Xiaomi в Китае. Смартфон получил множество новых, в первую очередь для бренда, фишек, крутые характеристики и весьма привлекательный дизайн. И даже несмотря на возросшую стоимость и глобальную пандемию COVID-19, компании уже удалось продать свыше одного миллиона устройств.
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Нашумевший вирус отрицательно повлиял на рынок мобильных гаджетов. Так, в феврале мировые поставки смартфонов упали на целых 38%. И несмотря на это, по официальным данным компании удалось «отгрузить» свой первый миллион флагманского устройства.
рекламаЭто весьма воодушевляющий показатель, ведь даже финансовый директор Xiaomi Шоу Зи (Shou Zi) подтвердил информацию о плохих продажах своих продуктов. К счастью, худшие времена для китайского рынка уже позади – по словам того же Шоу, компании уже удалось восстановить график продаж на 80-90% от прошлых показателей, до появления вирусной инфекции.
Напомним, Xiaomi Mi 10 был представлен в начале этого года. Устройство получило флагманский чип Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5-го поколения, закругленный дисплей с вырезом под фронтальную камеру, поддержку быстрой, беспроводной и обратной беспроводной зарядки и полноценные стерео динамики. Стоимость флагмана начинается от 799 евро. Глобальная версия смартфона в России будет продаваться по цене от 69 990 рублей.
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