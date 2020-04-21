WhatsApp расширяет групповые видеозвонки до 8 участников
Несмотря на наличие определенных проблем, WhatsApp является самым популярным мессенджером по всему миру. Одной из ключевых его особенностей являются аудио и видеозвонки через интернет, однако эта функция была ограничена лишь четырьмя участниками одновременно. Тем не менее, спустя более двух лет после запуска звонков разработчики приложения расширяют групповые лобби в два раза – до восьми одновременных пользователей.
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Для некоторых это не станет открытием, так как в Сети ранее уже появлялась информация о работе разработчиков мессенджера в данном направлении. Однако с сегодняшнего дня возможность общения ввосьмером уже подтверждена официально и будет доступна для всех регионов уже в ближайшее время.
рекламаНа данный момент функция недоступна в ряде регионов, в том числе и СНГ. Однако если вы уже сейчас хотите опробовать новые групповые звонки, можно скачать последнюю бета-версию приложения по этой ссылке.
Кроме увеличения лимита пользователей, в WhatsApp появились несколько новых фишек. А именно: возможность начать звонок со всеми пользователями одновременно, нажатием лишь одной кнопки. Такая опция доступна в условиях одной беседы, если их количество равно восьми. Если их больше или меньше, приложение предложит выбрать нужные контакты.
рекламаНапомним, не так давно в приложении появилась темная тема, доступная уже для всех регионов. А также было введено ограничение на пересылку сообщений, связанное с пандемией COVID-19 и множеством дезинформации. Данная мера является временной – по завершению мер в борьбе с вирусом разработчики обещают вернуть ранее действующие правила.
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