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Несмотря на наличие определенных проблем, WhatsApp является самым популярным мессенджером по всему миру. Одной из ключевых его особенностей являются аудио и видеозвонки через интернет, однако эта функция была ограничена лишь четырьмя участниками одновременно. Тем не менее, спустя более двух лет после запуска звонков разработчики приложения расширяют групповые лобби в два раза – до восьми одновременных пользователей.

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Для некоторых это не станет открытием, так как в Сети ранее уже появлялась информация о работе разработчиков мессенджера в данном направлении. Однако с сегодняшнего дня возможность общения ввосьмером уже подтверждена официально и будет доступна для всех регионов уже в ближайшее время.

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На данный момент функция недоступна в ряде регионов, в том числе и СНГ. Однако если вы уже сейчас хотите опробовать новые групповые звонки, можно скачать последнюю бета-версию приложения по этой ссылке

Кроме увеличения лимита пользователей, в WhatsApp появились несколько новых фишек. А именно: возможность начать звонок со всеми пользователями одновременно, нажатием лишь одной кнопки. Такая опция доступна в условиях одной беседы, если их количество равно восьми. Если их больше или меньше, приложение предложит выбрать нужные контакты.

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