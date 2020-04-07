WhatsApp начинает бороться со спам-сообщениями
WhatsApp от Facebook является одним из самых популярных мессенджеров в настоящее время, а количество пользователей приложения превышает отметку в два миллиарда человек по всему миру. Неудивительно, что с такой аудиторией немалую часть сообщений составляют спам-рассылки, особенно во время вспышки вируса COVID-19.
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Недавно стало известно, что разработчики ограничат возможность пересылок. По новым правилам, пользователи смогут пересылать сообщения не более чем в один чат. Таким образом компания стремится уменьшить количество спам-сообщений и фейковых новостей.
рекламаПо официальной статистике, огромная часть пересланных сообщений в мессенджерах представляет собой спам-рекламу, дезинформирующие новости или иные виды сообщений, способных ввести пользователей в заблуждение. Количество нежелательных сообщений особенно высоко сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции по всему миру. По данным из официального блога WhatsApp, это и стало основной причиной введения мер со стороны разработчиков.
По мнению разработчиков, они делают шаги в правильном направлении, так как нежелательные и неофициальные сообщения могут вызвать сильную панику в обществе. Разумеется, нововведение имеет временный характер – возможность пересылки сообщений в прежнем варианте станет доступна после стабилизации большинства стран от нашумевшего вируса.
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