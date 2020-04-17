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MIUI славится обилием циферблатов и их настроек в разделе Always-on Display, однако до последнего времени над их созданием работали лишь сотрудники Xiaomi. По последним утечкам, фирменное приложение Темы в MIUI значительно преобразится – в нем появятся пользовательские варианты AOD.

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Китайский производитель Xiaomi уже не первый год выпускает не только флагманские, но и средне-бюджетные смартфоны с OLED-матрицами и поддержкой программной технологии Always-on Display. Напомним, AOD – это технология, позволяющая выводить важную информацию на дисплее вашего устройства в режиме ожидания. Поддерживается эта технология только на AMOLED-дисплеях, так как только в них AOD работает без серьезного влияния на автономность.

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Впервые AOD появился в MIUI 10, но там был представлен минимальный набор цифровых циферблатов. Спустя год, в MIUI 11, количество вариантов значительно увеличивается и уже опережает большинство конкурентов, но все еще не дотягивает до уровня реализации AOD от Samsung. Как мы видим, Xiaomi продолжает работать в этом направлении.

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Недавно компания начала тестирование обновленного приложения Темы, где появился новый раздел с различными циферблатами для AOD. Основной особенностью данного нововведения станет возможность создания циферблатов любыми пользователями, как это реализовано с обычными темами оформления. Безусловно, это привнесет глоток свежего воздуха владельцам Xiaomi c Always-on Display и позволит делать смартфоны пользователей более индивидуальными.

Важно понимать, что варианты оформлений будут как бесплатными, так и за небольшую плату. Хотя в этом нет ничего необычного – Samsung представила аналогичный магазин вариантов AOD еще во время выхода смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge, и по сей день большинство тем в нем – платные.

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Пока неясно, когда именно стоит ожидать обновление. Можно лишь предположить, что если работа над текущей версией оболочки практически приостановлена и все силы брошены на разработку MIUI 12, то и обновленные Темы появятся именно в ней. Никакой официальной же информации, на данный момент, нет.