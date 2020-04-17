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Пока Meizu готовится к запуску нового флагманского смартфона, слухи о нем продолжают все больше и больше просачиваться в Сеть. Однако сегодня появилось множество официальной информации о грядущем флагмане компании – многие из его спецификаций были опубликованы в официальном аккаунте Weibo.

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Начнем с внешнего вида устройства. Изображение передней панели, представленной выше, было подкреплено к посту со спецификациями, а значит сомневаться в его подлинности точно не стоит. Поклонники дизайна Meizu 16 полюбили его за отсутствие различных «вырезов» или «челок», навязанных рынку смартфонов благодаря Apple. Тем не менее, ожидаемая новинка получит вырез под селфи-камеру в правом верхнем углу, и как это отразится на фанатах бренда – пока неясно.

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«Под капотом» у Meizu 17 расположился флагманский чип Qualcomm Snapdragon 865, разумеется с поддержкой сетей пятого поколения. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 4500 mAh. Также компания представила новую фирменную технологию mSmart, которая позволит своим гаджетам быстро переключаться между разными типами беспроводных соединений. Это должно положительно отразиться на времени автономной работы смартфона. Разумеется, новинка будет поддерживать стандарты Wi-Fi 6 поколения со скоростью загрузки до 4,151 Мбит/с и Bluetooth 5.1.

К сожалению, более подробная информация о смартфоне пока остается в секрете. Тем не менее, ждать осталось недолго – по неподтвержденной информации, Meizu 17 должен быть представлен уже 22 апреля 2020 года.